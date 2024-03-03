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2 yıldır erteleniyordu! IKBY'de seçim günü belli oldu

2 yıldır erteleniyordu! IKBY'de seçim günü belli oldu

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 2 yıldır ertelenen genel seçimlerin 10 Haziran’da yapılacağı duyuruldu.

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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 2 yıldır siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenen genel seçimlerin tarihi netleşti.

Seçim 10 Haziran'da

IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin genel seçimlerin 10 Haziran’da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Parlamentodaki vekil sayısı 100'e düşmüştü

IKBY’nin 111 sandalyeli parlamentosunda Türkmen ve Hıristiyanlar için ayrılan 11 sandalyenin Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 100’e düşmüştü.

IKBY’de 2018’de yapılan seçimleri Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalye ile birinci sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye ile 2’inci sırada ve Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalye ile 3. sırada tamamlamıştı.

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