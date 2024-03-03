Şubat ayı enflasyon rakamları yarın açıklanıyor

Yılın ikinci enflasyon verilerini oluşturacak olan şubat ayı enflasyonunda beklenti yüzde 4,04 oldu..

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Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, yıllık ise yüzde 64,86 artış kaydetmişti..

Türkiye'nin şubat ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak.

Beklenti yüzde 4,04

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 66,30

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

2024 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,46

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.