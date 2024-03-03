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Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde ‘Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları’ düzenlendi. Milli takım seçmelerinde de kullanılacak ve başarıya göre ülke puanı elde ettirecek olan yarışlara 17 ilden 310 sporcu katılım sağladı.

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Ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenerek adından sıkça söz ettiren Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde ‘Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları’ tamamlandı. Yarışlara İzmir, Ankara, Ordu, Tokat, Konya, Kayseri, Samsun, Osmaniye, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Bursa, İstanbul, Düzce, Antalya, Van ve Eskişehir olmak üzere 17 il ve 38 kulüpten 310 sporcu katılım sağladı.
Cumhuriyet Mahallesi, Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri mevkiinde dün 12.00-15.00 saatleri arasında, bugün ise 10.00-12.00 saatleri arasında Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleştirilen yarışlar, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Yarışlarda, 24 Kategoride 1., 2. ve 3. olmak üzere toplam 72 sporcu ödül aldı.

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