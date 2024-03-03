Güneş tarlaları Pamukkale'ye ucuz enerji sağlayacak

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, göreve gelmesinin ardından Pamukkale’ye güneş enerjisi tarlaları ve belediye ait binaların çatılarına güneş enerjisi panelleri kuracağının sözünü verdi.

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CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından hayata geçireceği bir projeyi daha açıkladı. Ertemur, Pamukkale’ye kuracakları güneş enerjisi tarlaları ve çatı güneş enerji santralleri ile vatandaşın ucuz enerjiye ulaşımını sağlayacaklarını belirtti.

Ertemur, vatandaşın cep yakan faturalardan dolayı zor durumda olduğunu belirterek; “Mevcut hükümet vatandaşımızı düşünmekten uzak, belediyeleri vatandaşa hizmetten uzak. Ülkemizde oluşturdukları kriz ortamı vatandaşımızın cebinde yangın çıkardı. Vatandaşlarımız evinin faturasını, tarlada üretim için harcadığı elektriğin, suyun faturasını ödeyemez durumda. Bu duruma çözümleri yok, destekleri yok. Biz bu anlayışa dur diyeceğiz. Vatandaşımıza ucuz enerjiyi ulaştıracağız.” dedi.

Pamukkale’ye ucuz enerji sağlayacaklarını belirten Ertemur; “Vatandaşımızın cebindeki yangını söndüreceğiz. Pamukkale’mizi ucuz enerji ile buluşturacağız. Bunu nasıl mı yapacağız? Pamukkale’mize kuracağımız güneş enerji tarlaları ve belediye ait binaların çatılarına güneş enerjisi panelleri ile üreteceğimiz enerjiyi vatandaşımıza ucuz ulaştıracağız. Vatandaşımız ucuza elektrikle buluşacak. Üreticimiz ucuz enerji ile üretecek. Üreticimiz ürettikçe Pamukkale’miz kazanacak. Üreticiden, vatandaşa cepteki fatura yangını sona erecek. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli kazanacak” dedi.