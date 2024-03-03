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İzmir'de 38. Ulukent Yağlı Güreşleri başladı

İzmir'de 38. Ulukent Yağlı Güreşleri başladı

38. Ulukent Yağlı Güreşleri, İzmir'in Menemen ilçesinde yapılıyor.

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Menemen Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ulukent futbol sahasında düzenlenen organizasyona yaklaşık 350 güreşçi katılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda mücadele edecek pehlivanların er meydanına alınmasının ardından, yaşamını yitiren pehlivanlar ile şehitler için dua edildi.

Etkinlikte konuşan Menemen Belediye Başkanı ve AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı Aydın Pehlivan, salgın ve doğal afetler nedeniyle yağlı güreşleri bir süre yapamadıklarını söyledi.

Yağlı güreşlerin, Anadolu ve Türk kültürünün önemli mihenk taşlarından biri olduğunu belirten Pehlivan, pehlivanlığın da cesaretin, azmin, sabrın ve çalışkanlığın bir göstergesi olduğunu, belediye olarak bu özelliklerden ilham aldıklarını ifade etti.

Pehlivan, azimle çalışarak hizmet üretemez haldeki bir belediyeyi ayağa kaldırdıklarını anlatarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize şiar edindik. Kimseyi ötekileştirmedik, kimseyi ayrıştırmadık. 22 yıldır söz verilip de yapılamayan her projeyi teker teker hayata geçirdik." diye konuştu.

38. Ulukent Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar minik 1, minik 2, teşvik, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele ediyor.

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