Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler! Muğla Büyükşehir engellemesi şehir iki katına çıkacaktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan7ın açıklamalarını canlı izleyebilirsiniz... Erdoğan, "Hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görüntüsünde tutanlar projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptı. Muğla Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kendimi fahri Muğla'lı görüyorum...

- Bizim gönlümüz Muğla'dan hiç ayrılmadı. Bunun için hamdolsun her hizmette mührümüz var, damgamız var. Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde dinlenmeye çalışan kardeşiniz olarak kendimi fahri Muğlalı olarak görüyorum. Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevgi derinliğini göstermekten çok uzak.

Muğla Yörüklerinin mağduriyetlerini bitirdik

- Demokrasi ve kalkınma atılımların meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını biz savunduk.

Aradaki büyük farkı göreceksiniz

- Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık. Sanayisi ile, ticareti ile, turizmi ile her alanda üreten insanımızı destekleyip teşvik ettik. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır. Çeyrek asır önceki Muğla ile bugünkü Muğla'yı yan yana koyun, arada büyük fark göreceksiniz.

Muğla Büyükşehir, projelerimizi engelledi

- Muğla'nın delikanlıları geçim için gurbete giderdi. Muğla şimdi bırakın Türkiye'yi dünyanın göz bebeği hale gelen şehre dönüşüyor. Muğla hak ettiği yerde değil.

- En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet. Hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görüntüsünde tutanlar projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptı. Muğla Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar.

Antalya'nın gerisinde kalma nedeniniz...

- Bugün turizm ve tarımda Antalya gerisinde kalışmışsa tek sebebi bu zihniyet ve onun temsilcileridir.

- Bu seçimlerde Muğla belediyesi için Aydın hocamızı aday gösterdik. akademide, siyasette saygın, çözüm odaklı isimler arasında yer alan isimdir. Muğla'mızı diğer alanlarla Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygu adımlarla ilerlemesini istiyoruz.

31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz

- Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.

Muğla'ya 122 milyar liralık yatırım yaptık

- İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar lire kaynakla destek olduk. Kentsel dönüşüm kapsamında 4455 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 90 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 km'ye çıkardık.

- Şehrimizin pek çok yerinde devam eden çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. 5 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Dalaman, 4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Bodrum Havalimanı'nı yeniledik. Muğla'da gerek bizim gerek Aydın hocamızın pek çok projesi var.