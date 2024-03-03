İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a göndermeler! 'İthal ve atanmış aday' dedi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un sön dönemdeki gaflarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanının bu adayı İstanbul’a göndermesinin irdelemesi lazım vatandaşlarımızın. Onun için dediğine imza atacak her dediğini kabul edecek bir aday istiyor. Ceketimi koysam kazanırım anlayışıyla hareket ediyor" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu Caddesi'nin isminin Ordu ilinden geldiğini sanan rakibi AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırmasına da göndermede bulunarak "atanmış ve ithal aday" dedi. İmamoğlu, Ordu Caddesi'nde yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

İhmali ihanet ve israf devrini tarihe gömdük

- Kendimizi bu şehrin muhafızı olarak görüyoruz. Sizden aldığımız güçle İstanbul’da ihmali ihanet ve israf devrini tarihe gömdük. Başka bir dönem başladı, hizmet icraat ve yatırım dönemini başlattı. İstanbul’un dört bir yanında bütün toplum kesimlerinin hayatlarını kolaylaştıran çok güzel şeyler yaptık.

O eski şatafatlı günlerine dönmek...

Şimdi bir avuç insan o eski şatafatlı günlerine dönmek istiyorlar, İstanbul’un kaynakları size değil kendilerine aksın istiyorlar. Ama siz buna müsaade etmeyeceksiniz. Bir adayları var, 2019’da Binali Bey belediyeciliği veya İstanbul’u bilen aday şeklinde tarif edilmişti.

Aday konusunda dezavantajları var

- Şimdiki sayın aday aslında her konuda biraz dezavantajı var. Bazı konuları bilmiyor olabilirsiniz, acemi de olabilirsiniz. Öğrenmeye talipseniz sorun yok ama acemilik nasıl hiç bitmek biliyor musunuz? Öğrenmeye meyilli değilseniz, çalışmaya gönlünüz yoksa o zaman işiniz zor.

Ordu Caddesi bir ilin ismi değil!

- Bir kısım çalışmaların sonuçlarında yapılan şehir planlamalarıyla iki tane cadde açılıyor. Vatan Caddesi, Millet Caddesi varı, o dönemde bir üçleme yapılmıştı, vatan, millet, ordu yani silahlı kuvvetlerimiz. Yani burası bir şehrin ya da yörenin adı değil.

Büyükçekmece Küçükçekmece neresi!

- Öğrenmeye niyetli değilseniz birine sorup anlamaya çalışmıyorsanız vallahi işiniz zor. İstanbul bilgisi var mı İstanbul’a şahitliği var mı bakmak lazım. Büyükçekmece Küçükçekmece neresi, hangi ilçe hangi yakada bunlara bakmak lazım.

Erdoğan böyle bir adayın arkasında

- Sayın Erdoğan böyle bir adayın arkasında. Şöyle düşünsün Cumhur İttifakı’na oy verenler, özne olarak kendisi aday olduğunda bu adaya oy verirler mi vermezler mi önce buna bir baksınlar. Bugüne kadar ortaya koyduğu performanslarda bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhur İttifakı’na oy vermiş insanların bile bu yaptıklarından sonra oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının bu adayı İstanbul’a göndermesinin irdelemesi lazım vatandaşlarımızın.

Ceketimi koysam kazanırım anlayışı adayı

- Bütün bunları niye yapıyor biliyor musunuz, Sayın cumhurbaşkanı şunu istiyor benim iradem geçecek kardeşim ben ne istiyorsam o olacak. Halkın iradesini istemiyor. Halkın seçtiğini bir belediye başkanının bir irade sahibi olmasını, İstanbul’u korumasını, İstanbullunun sesi soluğu olmasını istemiyor. Nokta. Onun için dediğine imza atacak her dediğini kabul edecek bir aday istiyor. Ceketimi koysam kazanırım anlayışıyla hareket ediyor.