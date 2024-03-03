Antalya’da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu

Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla bahar havası yaşandı. Sıcaklık değerleri karşısında kendini dışarı atanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişinin ise yüzdüğü görüldü.

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Türkiye’nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken, turizm kenti Antalya’da sıcaklık 20 dereceleri bularak adeta bahar havası yaşandı. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte birçok kişi Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Sahildeki yoğunluk bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katılım gösterdiği 19'uncu kez koşulan ve Türkiye'nin en büyük 'lifestyle maratonu' ile daha da arttı. Koşunun ardından çok sayıda kişi soluğu Akdeniz’in mavi sularında ve sıcak kumsalında aldı. Sahildeki yoğunluk ve sporcuların kürek etkinliği dron ile de görüntülendi.