Almanlar ve İngilizler zeytin budamayı öğrendi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirilen eğitimde kadın çiftçilerin yanı sıra bölgeye yerleşen Alman ve İngilizler de zeytin ağacı budamayı öğrendi.

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Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik verilen eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Yeşilüzümlü Mahallesi’nde de zeytin budama eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerin en dikkat çeken katılımcıları ise bölgeye yerleşen Alman ve İngilizler oldu. Kadın çiftçilere yönelik verilen eğitimlerde bir ilk gerçekleştirilerek Alman ve İngiliz vatandaşların tercüman eşliğinde eğitime katılması sağlandı. Eğitim Personeli Ziraat Mühendisi Nevzat Ekiz tarafından verilen eğitimde zeytin ağaçlarının doğru şekilde budanması ve bakımının yapılması konularında eğitim verildi. Eğitimde katılımcılara zeytin ağaçlarının sağlıklı büyümesi ve verimliliği için nelere dikkat etmeleri gerektiği de detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, zeytin ağacı budama teknikleri ve budama zamanlaması konuları da eğitim kapsamında ele alınırken, eğitime katılanların, zeytin ağaçlarını en iyi şekilde bakımını yapabilmeleri ve verimli bir şekilde ürün alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandıkları belirtildi. Ziraat Mühendisi Ekiz, eğitim esnasında ağaç üzerinde budama uygulaması yaptı.