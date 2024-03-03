Peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi Çakır buldu

Samsun'da narkotik dedektör köpeği "Çakır", peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi buldu.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle Samsun’a uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Şüpheli şahsın içinde bulunduğu yolcu otobüsü narkotik polisi tarafından takibe alındı. Samsun otogarına kadar takip edilen otobüs içerisindeki şüpheli S.A.'nın üstünde ve eşyalarda yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelinin tedirgin ve dikkat çekici hareketleri üzerine ekipler detaylı aramaya geçti. Olay yerinde narkotik dedektif köpeği "Çakır"ın yaptığı aramada, S.A. isimli şahsın çantasında peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.