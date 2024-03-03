BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi Çakır buldu

Peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi Çakır buldu

Samsun'da narkotik dedektör köpeği "Çakır", peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi buldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle Samsun’a uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Şüpheli şahsın içinde bulunduğu yolcu otobüsü narkotik polisi tarafından takibe alındı. Samsun otogarına kadar takip edilen otobüs içerisindeki şüpheli S.A.'nın üstünde ve eşyalarda yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelinin tedirgin ve dikkat çekici hareketleri üzerine ekipler detaylı aramaya geçti. Olay yerinde narkotik dedektif köpeği "Çakır"ın yaptığı aramada, S.A. isimli şahsın çantasında peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Duvardan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Duvardan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu! İşte ilçe ilçe adaylar...
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu! İşte ilçe ilçe adaylar...
Son seçimi en doğru bilen BETİMAR'ın patronu açıkladı! İşte AK Parti'nin en büyük dezanvatajı
Son seçimi en doğru bilen BETİMAR'ın patronu açıkladı! İşte AK Parti'nin en büyük dezanvatajı
Eşini kaybeden engelli müzisyen tüm zorluklara rağmen sanatını icra ediyor
Eşini kaybeden engelli müzisyen tüm zorluklara rağmen sanatını icra ediyor
Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı oldu
Şanlıurfa'da muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı oldu
Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif ikinci kez başbakan seçildi
Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif ikinci kez başbakan seçildi
Diyarbakır’da beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
Diyarbakır’da beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı!
Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı!
37 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
37 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
Aday listelere kesinleşti! Ankara'da 24 aday Büyükşehir için yarışacak! İşte Ankara adayları...
Aday listelere kesinleşti! Ankara'da 24 aday Büyükşehir için yarışacak! İşte Ankara adayları...
Asker eğlencesi sonrası iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı!
Asker eğlencesi sonrası iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı!