BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Asker eğlencesi sonrası iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Asker eğlencesi sonrası iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Parmakören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 42 yaşındaki Hakan Zengin tabancayla açılan ateş sonucu, 40 yaşındaki Mustafa Açıkgöz de başına aldığı cisim darbesiyle yaralandı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan iki zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da yoldan çıkan kamyon aydınlatma direğine çarptı
Samsun'da yoldan çıkan kamyon aydınlatma direğine çarptı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Bursaspor’da Adıyaman FK maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor’da Adıyaman FK maçı hazırlıkları başladı
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı
Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek aradı
Avcılar'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Avcılar'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenledi!
İsrail Gazze'ye 6 dakika içinde 50 saldırı düzenledi!
İzmit Körfezi'nde sis etkili oluyor
İzmit Körfezi'nde sis etkili oluyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
Bozcaada’da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi
Bozcaada’da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi
Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu
Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu
DSP'nin İzmir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
DSP'nin İzmir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı