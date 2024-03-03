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Otizmli Moris, hayatını ve uğradığı zorbalıkları kitap haline getirdi

Otizmli Moris, hayatını ve uğradığı zorbalıkları kitap haline getirdi

Hayat hikayesini, uğradığı zorbalıkları ve yaşamın içinde var olma mücadelesini bir kitap haline getiren otizmli Moris Karmona, "Ne yazık ki Türkiye'de otizmlilerin akran zorbalığına maruz kaldıkları ortada. O yüzden artık dur dememiz gerekiyor" dedi.

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İzmir Karşıyaka’da yaşayan 42 yaşındaki otizmli Moris Karmona, hayatını yazdığı ‘Morhis’ isimli bir kitap kaleme aldı. Çevresindeki birçok kişinin 'kitap yazmalısın' demesi üzerine harekete geçen Moris, bugüne kadar uğradığı zorbalıkları ve hayatın içinde var olma mücadelesini kitapseverlerin hizmetine sundu. Yaklaşık 1 yıl içerisinde geçmişe dönük olaylarını toparlayan ve 86 sayfalık bir kitap yazan Moris, “Kitabımı biyografi halinde yazdım, otizm hikayemi, otizm tanısını aldığım süreçten bugüne kadar neleri yaşadıklarımı kaleme almayı gerçekten çok istemiştim ve bunu kendime olan azmim sayesinde başardım. Kitabımı yazarken de yaşadıklarımı aklımda tutmaya çalıştım. Çünkü çocukluğumun hemen hemen hepsini aklımda tutmam zor olduğu için çok fazla değinmedim. Ancak ana sınıfındayken kaynaştırma öğrencisi olduğum yıllarımı ve bir de ilkokul, ortaokul yıllarımı da anlattım. Özellikle yaşadığım akran zorbalıklarına da yer verdim. Okullarda da artık akran zorbalığına yönelik caydırıcı uygulamaların yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kitaplarımı çantamdan almışlardı”
Kitap yazma fikrini anlatan Moris Karmona, “Kedi Otizm Derneğinin yöneticileri ve üyeleri ‘artık bir kitap yazar mısın’ dediler. Ben de bu sebeple kitap yazmaya karar verdim. Özellikle ilkokul 5. sınıftayken bir velinin bana tokat atması, ortaokuldayken sınıf arkadaşlarımla kendi aramızda futbol maçı yaparken, kaleciydim o sırada, gol yediğim için de beni tekme tokat dövmüşlerdi. Yaşadığım en kötü anım, son sınıftaydım ve yabancı dil ağırlıklı bütün ders kitaplarımı çantamdan almışlardı. Gerçekten bir öğrencinin çantasının kurcalanması hiç ama hiç hoş bir şey değil” diye konuştu.

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