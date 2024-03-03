Yeni nesil dolgular doğal görünüm sağlıyor

Yaşın ilerlemesiyle birlikte ciltte sarkmalar meydana gelebiliyor. Bu soruna karşı başvurulan yeni nesil yüz gençleştirme teknikleri; özellikle boyun, yüz, dekolte bölgesi ve el üzeri gibi ihtiyaç duyulan bölgelere uygulanabiliyor.

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Son yıllarda geliştirilen yeni nesil dolgu uygulamalarında, hastaların sıklıkla şikayetçi olduğu yüzde şişlik ve yapay görünüme daha az rastlanıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sıla Şeremet, “Özellikle kemik çökmeleri, yağ ve bağ doku kayıpları olan ciltlerde yeni nesil dolgu uygulamalarına oldukça sık başvuruluyor. İhtiyaca göre hyaluronik asit dolgular tercih edilebiliyor. Şişlik görünümü daha az olan yeni nesil biyostimülan dolgulara da tedavi amaçlı başvuruluyor” ifadelerini kullandı.

“Sarkmayı önlemeye yardımcı olur”

Doç. Dr. Sıla Şeremet, yeni nesil dolguların kolajen üretimini aktive ederek ciltte toparlanma ve yaşlanmaya karşı etki sağladığını belirterek, özellikle boyun, yüz, dekolte bölgesi, el üzeri gibi ihtiyaç duyulan bölgelerde uygulandığını belirterek sözlerine şunları ekledi:



“Ameliyatsız yüz germe tekniklerinin en yaygın türlerinden biri mineral ve akıllı dolgu uygulamaları. Bu dolgular; yüzünde lifting ve sıkılaşma isteyen hastalar için uygundur. Bu dolguların en önemli özellikleri, yüksek bir kaldırma etkisi sağlayarak hem dolgunluk vermesi hem de cildin doğal kolajen miktarını artırmasıdır. Bu dolgulardan biri olan mineral dolgu, cilt dokusunu kaldırma kapasitesi en yüksek dolgudur ve cilt altında kolajen yapımını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle genç hastalarda cildin yenilenmesini sağlarken, orta ve ileri yaşlarda ise kolajeni uyarır, yüz dokularının gerginliğini sağlar ve sarkmayı önlemeye yardımcı olur. Etki süresi 12-18 ay olan mineral dolgu, el cildinin ve boynun gençleştirilmesi için de kullanılır.”