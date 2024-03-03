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Başkan Arslan Çameli Belediyespor’u yalnız bırakmadı

Başkan Arslan Çameli Belediyespor’u yalnız bırakmadı

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çameli Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, seçim yoğunluğuna rağmen Çameli Belediyespor’u Yeşilyuvaspor maçında yalnız bırakmadı.

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Çameli Belediyespor ve Yeşilyuvaspor arasında oynanan maçı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesibe Keskin, Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyesi adayları ile AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle birlikte tribünden takip etti. Sporun gerektirdiği ahlak ve nezaket çerçevesinde gerçekleşen maçta Çameli Belediyespor ve Yeşilyuvaspor 2-2 berabere kaldı.

Her iki takım sporcularını tebrik eden Başkan Arslan, “Takımımızda oynayan oyuncularımıza bizleri mücadeleleriyle gururlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Tebrikler Çameli Belediyespor” dedi.

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