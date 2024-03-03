Gazze'de ateşkes başlıyor! Hamas ateşkes için saat verdi! Gazze'de son durum...

Hamas heyeti İsrail ile ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye ulaştı. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'in görüşmelerde Hamas'ın taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ila 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi. ABD'de yetkililer daha önce İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürmüştü.

Abone ol

İsrail'in Gazze'deki soykırımı aralıksız sürerken, ABD'nin bastırmasıyla yeni bir ateşkes süreci başlıyor. ABD'de yetkililer daha önce İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürmüştü. Resmi kaynaklara göre, Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Ayrı odalarda birbirni görmeden...

Heyete Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil Al-Hayya'nın liderlik ettiği bildirildi. İsrail ve Hamas heyetlerinin, Kahire'de ateşkes detaylarını görüşecekleri, tarafların ayrı odalarda birbirlerini görmeden çalışacakları belirtildi.

ABD'ye göre 6 haftalık ateşkes...

ABD'de Biden hükümetinden yetkililer, Hamas ve İsrail'in altı haftalık ateşkese yakın olduğunu iddia etti. İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiği, Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürüldü.

Hamas: 24 ila 48 saat arasında...

Üst düzey bir Hamas yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in devam eden görüşmelerde Filistinli grubun taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ila 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi.

Hamas'ın taleplerini kabul ederlerse...

Şartlı olarak konuşan yetkili, "İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır" dedi.