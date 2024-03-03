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Kulis haber! AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK parti7ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?

Kulis haber! AK Parti CHP'den 8 şehri geri alıyor! AK parti7ye göre İstanbul'da kaç milyon fark var?

AK Parti'den İstanbul iddiası... AK Partili üst düzey bir yetkili, yüksek katılım beklenen İstanbul seçiminin 150-160 bin oy farkıyla Murat Kurum tarafından alınacağını iddia etti. AK Parti CHP'nin elindeki 8 ili geri alacaklarını hesaplıyor...

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Yerel seçimlere 28 gün kala anketler peş peşe geliyor. Her gün bir yenisi açıklanan anketlerin birçoğunda İmamoğlu’nun önde olduğu görünüyor. Kurum’u 1-1.5 puan önde gösteren anketler de var. AK Parti'li yöneticilere göre seçim süreci son iki hafta daha da hareketlenecek.

150-160 bin oy farkla İstanbul'u alırız

Gazete Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisinin daha fazla hissedileceği son dönemeçte seçimin Kurum lehine sonuçlanacağı iddia ediliyor. AK Partili üst düzey bir yetkili, yüksek katılım beklenen İstanbul seçiminin 150-160 bin oy farkıyla Murat Kurum tarafından alınacağını iddia ediyor.

Sonucu merak edilen iller

Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar sonucu merak edilen birçok il var. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir bu iller arasında öne çıkıyor. AK Partililere göre 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyelerin yeniden kazanılması sürpriz olmayacak.

AK Parti'nin kazanma fırsatı olan 8 il

Ana hedef İstanbul’u yeniden kazanmak ama mevcut belediyelerin üzerine ayrıca CHP’li belediye başkanlarınca yönetilen Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu’nun da eklenebileceği hesabı yapılıyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin kazandığı ama kayyım atanan Siirt’in de AK Parti tarafından kazanılma olasılığından bahsediliyor. Bu durumda AK Parti kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenmiş olacak.

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