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Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulduğu kaplumbağayı evinde besliyor

Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulduğu kaplumbağayı evinde besliyor

Kahramanmaraş'ta bir kadın, yol kenarında bulduğu kaplumbağaya çocuğu gibi bakıyor.

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Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Sıla Susaçdı (33), sokakta görüp araba çarpar diye evine aldıkları yavru kaplumbağanın, kendi çocukları gibi olduğunu söyledi. Susaçdı, "Depremden sonra biz bu arkadaşı yol kenarında bulduk tek başınaydı. Araba çarpar diye düşündük ve evimize aldık. Bir yıla yakın da bizim evimizde. Bizimle birlikte yaşıyor, bizimle birlikte gezmelere gidiyor. Biz besliyoruz. Marul yiyor, salatalık yiyor. Sessiz, sakin kendi halinde temiz bir hayvan" dedi.

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