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Eskişehir'de hafif sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir'de hafif sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgede havanın aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, sıcaklığın 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Son günlerde yaz mevsimini andıran hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise, güney ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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