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Kayak yaparken ayağı kırıldı, imdadına ambulans helikopter yetişti

Kayak yaparken ayağı kırıldı, imdadına ambulans helikopter yetişti

Sivas’ta kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kıran şahıs ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

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Edinilen bilgilere göre olay, dün merkeze uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinde meydana geldi. T.Ö. isimli kayaksever, kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kırdı. Ayağı kırılan şahsa ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan UMKE ekipleri yaptı. Ardından durum 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ambulans helikopter gönderildi. Hızla olay yerine giden sağlık ekipleri şahsı ambulans helikoptere alarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine götürdü.

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