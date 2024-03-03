670 kişilik köyde 500 kişi aynı sofrada buluştu

Aydın’ın en eski köylerinden biri olan Köşk İlçesine bağlı Yavuzköy’de şehitler için düzenlenen yemekte yüzlerce kişi aynı sofrada buluştu. Köylülerle aynı sofrada yemek yiyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köylülerin gönlünü aldı.

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Yavuzköy Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte kalabalığa hitap eden köy muhtarı Okan Yavuz, şehitler için böylesine önemli bir hayır yemeğinin köyde düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, Yavuzköy’ü cazibe merkezi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte, daire başkanları ve CHP Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğdu, çevre köylerin muhtarları ve Daire Başkanları’nın da katıldığı etkinliğe köy halkı adeta eksiksiz katıldı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler, Çerçioğlu’nun programına yetişebilmek için çiftliklerdeki ineklerin akşam sağımına erkene aldıklarını belirterek Çerçioğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmeden alandan ayrılmadılar.

Yapılan duaların ardından köy halkı ile birlikte yemek yiyen Özlem Çerçioğlu, adı gibi yağız ve önemli bir tarihe sahip olan Yavuzköy’e hizmet etmekten ve köylülerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köylülerden yoğun ilgi gören Başkan Çerçioğlu, köyde adeta moral depoladı.

Program sonunda yüzlerce kişi Özlem Çerçioğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleri ile yarışırken, köyün kadınları Çerçioğlu’na elleri dokudukları özel yazmalardan evde yetiştirdikleri çiçeklerden hediye ettiler.