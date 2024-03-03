Mehmet Şimşek'ten Murat Kurum'a çok net destek! Yaparsa Murat Kurum kardeşim yapar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul seçimleri için Murat Kurum'a güçlü destek verdi. “Murat kardeşimiz gelirse metro yapımı hızlanırsa herkes kazanır. Şirketlerimiz kazanır” diyen Bakan Şimşek, "İstanbul'u daha rekabetçi kim yapabilir? Tabii ki Murat kardeşimiz. Çünkü o bu işin ehli. Çünkü bu birikime ve tecrübeye sahip" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl belediyeler arasında en büyük kaynağın İstanbul, Ankara ve İzmir'e ayrıldığını belirterek, "Bakın ilk 10'da Antalya var, Mersin var, Adana var. Bu 6 ilin tamamı gördüğünüz gibi muhalefetin elinde. Biz ayrımcılık yapmadık. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur." dedi. Şimşek, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için buluştuklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul'un sorunlarını Murat Kurum çözer!

Kurum'un İstanbul'da büyük bir fark yaratacağını ifade eden Şimşek, İstanbul'daki en önemli sorunlardan ulaşım, konut açığı ve afet riskini AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayının çözeceğini söyledi. Hükümet olarak İstanbul'un altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, hayata geçirdiği projelerle ulaşım sorununun çözümüne katkı sunduğunu, gelecekte de bu sorunu çözeceğini ifade etti.

Murat Kurum İstanbul için şans!

Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 319 bin sosyal konut yapıldığını belirterek, Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu, kentsel dönüşümü deneyimi ile en iyi şekilde yapacağını kaydetti. Bakan Şimşek, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunda "gerçek belediyecilik" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Yaparsa Kurum yapa çünkü işinin ehli!

"Katılımcı, kapsayıcı ve hesap verilebilir bir belediyecilikten bahsediyoruz. Hep birlikte İstanbul'u çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Çünkü bu çağda artık sadece ülkeler rekabet etmiyor, artık illerle, şehirlerle, metropollerle rekabet ediliyor. İstanbul'u daha rekabetçi kim yapabilir? Tabii ki Murat kardeşimiz. Çünkü o bu işin ehli. Çünkü bu birikime ve tecrübeye sahip."

En çok kaynak İstanbul'a gönderildi

Mehmet Şimşek, muhalefetin hiçbir bahanesi olmadığını çünkü kendilerinin Ankara'dan parayı, kaynağı adil ve kurala dayalı bir şekilde gönderdiklerini vurguladı. 2023 yılında en çok paranın, en çok kaynağın İBB'ye gittiğini bildiren Şimşek, şöyle devam etti:

İlk 10'daki 6 beldiye muhalefetin!

"Ankara'ya gitmiş, İzmir'e gitmiş. Üçü de ana muhalefetin elinde olan belediyeler. Bakın ilk 10'da Antalya var, Mersin var, Adana var. Bu 6 ilin tamamı gördüğünüz gibi muhalefetin elinde. Biz ayrımcılık yapmadık. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Biz bütçeden belediyelere parayı, kurala dayalı olarak, formüle dayalı olarak, adil bir şekilde gönderdik."

Eğer hala hizmet yoksa sorun başkadır!

"Eğer hizmet yoksa demek ki sorun başkadır. Dolayısıyla çok net bir şekilde biz yerel yönetimlere güçlü kaynak aktarıyoruz. Niçin? Oradaki hemşehrilerimize hizmet için aktarıyoruz, eser için aktarıyoruz, yatırım için aktarıyoruz. Bu kaynakların doğru kullanılması çok değerlidir."

Kaynağı yüz kattan daha fazla artırdık

Şimşek, yerel yönetimlere AK Parti hükümetleri döneminde kaynağı yüz kattan daha fazla artırdıklarına dikkati çekerek, bu anlamda muhalefetin hiçbir bahanesinin olamayacağını ifade etti. Şehirlerin akıllı, çevreye duyarlı, dirençli ve rekabetçi olması gerektiğine işaret eden Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde bunların hepsine yer verildiğini aktardı.