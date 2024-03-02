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Tramvay hattına yıldırım düştü, seferler durdu!

Tramvay hattına yıldırım düştü, seferler durdu!

Antalya'da yaşanan şiddetli yağışın ardından, tramvay hattına yıldırım düştü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken seferler durduruldu.

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Antalya’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan hava nedeniyle, tramvay hattına yıldırım düştü.

Tramvay hattına yıldırım düştü!

Antalya’da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda kimse yararlanamazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.

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