Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu

Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni kökten değiştirmek için çok çalıştık. Şehir hastanelerimiz işte bu gayretin bir ürünüdür. Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi şimdi ise Türkiye, hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hastanemizle Antalya'daki kardeşlerimize en iyi şekilde sağlık hizmetini vereceğiz. Bağlantı yollarıyla kaliteli ulaşım sağlanacaktır. Altyapısı, sistemi ve insan kaynağıyla yaptığımız reformlarla huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını, yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Doktoru bulmanın ayrı, ilacı temin etmenin ayrı zor olduğu çarpık sistemi hatırlayın. Sistemi kökten değiştirmek için çok çalıştık. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Nereden nereye.

"Serzenişlerin farkındayız"

Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi birimin birleştiren bir sistem kurduk. Vatandaşımızın şehrin bir ucundan bir ucuna gitmesini önledik. Eksiklikler, aksaklıklar ortaya çıkabilir, serzenişlerin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şehir hastanelerini milletimizle buluşturmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye hemen tüm branşlarda dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

"31 Mart'ta Antalya karar verecek"

31 Mart'ta Antalya karar verecek. Artık yeter diyecek. Yeni bir adım atalım diyecek. 'Herkesin başkanı' ne yaptı Antalya'da?. Tabelalarda herkesin başkanı ifadesi, kusura bakmayın, bunlar yalan ifadeler. Bunlar dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı artık herkes biliyor. Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamışların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

"Dünyada zor bulursunuz"

Türkiye bir turizm kenti, doğru dürüst havaalanımız var mıydı, terminal binalarımız, pistlerimiz var mıydı? Hayatında milletimize hizmet etmemiş olanların bunları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunları takdir etmek kimseyi küçültmez. Türkiye 60 milyon turiste yürüyorsa, bu atılan adımların neticesidir. Bizim hastanelerimiz kadar modern, okullarımız kadar yeni, yollarımız kadar konforlu eserleri dünyada zor bulursunuz.

"Rekor büyümeyle yola devam"

Hastanelerle ilgili herhalde, rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Gelişmiş ülkelerin 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl önce tamamladığı altyapıyı biz son çeyrekte kurarak onlarla rekabet edebilir hale geldik. Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyümeyle yoluna devam etmesi bunun göstergesidir. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarındaki yerini almaktır. Gençlerimize her alanda iftihar edebileceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bu duygularla açılışını yaptığımız bu muhteşem hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.