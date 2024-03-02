Fenerbahçe, Hatayspor engelini 2 golle aştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 25. dakikada Bright Osayi-Samuel ile 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip puanını 73'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Yarın zirvenin bir başka adayı Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Hatayspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

87'Hatayspor etkili geldi. Savunma arkasına gönderilen ara pasına hareketlenen Doğukan, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Savunma son anda ayak koydu.

85'Krunic'in rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında kafayı vuran Çağlar, pozisyondan sonuç alamadı.

68'Fred kendi yarı sahasından topla çıkmak istedi fakat Massanga araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

58'Hatayspor etkili oldu. Rakip yarı alanda iyi pas yapan ev sahibi takımda Halil, ceza yayında topla buluştuktan sonra açısını düzeltip kaleye şut denedi. Kaleci Livakovic gole izin vermedi.

55'SON ANDA SAVUNMA! Savunma arkasına gönderilen derin topu ceza sahasında kontrol eden Syzmanski, vuruşunu yerden yaptı. Savunmada Burak ağlara giden topu son anda çizgiden çevirdi.

53'Mehdi Boudjemaa sağ kanattan hareketlenen Halil'e pasını verdi fakat top doğrudan taca çıktı.

51'Fenerbahçe tehlikeli oldu. Soldan ceza sahasına giren Tadic, pasını Dzeko ile buluşturmak istedi. Savunmaya çarpan topu alan Cengiz, son çizgiye indi ve sağ ayağıyla ortasını içeri gönderdi. Savunma topu kafayla dışarı gönderdi.

49'Hatayspor etkili geldi. Strandberg'in içeriye çevirdiği topta boş kalan Halil topa gelişine vurdu fakat top üstten farklı şekilde auta çıktı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'Hatayspor rakip yarı alanda top tutmakta zorlanıyor.

40'GOL! Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

36'Sağ kanatta topla buluşan Cengiz, savunma arkasına uzun top gönderip Dzeko'yu kaçırmak istedi fakat kaleci Erce zamanında kalesini terk etti.

29'Sol kanattan topla gelen Tadic, bekletmeden ortasını açtı ancak ön direkte Szymanski'nin kafa vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

25'GOL! Fenerbahçe, Osayi Samuel'in golüyle maçta öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Dzeko arka direğe ortasını yerden çevirdi. Kale sahasında Osayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

19'Sağ kanattan topla ilerlemek isteyen Halil, bekletmeden içeri orta denedi fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

15'Cengiz'in sağ kanattan açtığı ortada savunma topu kornere gönderdi.

13'Ön alan baskısıyla topu kazanan Ferdi çalımlarla ilerledi ve ceza sahasına girerken sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Erce topu tokatladı.

5'Rui Pedro ile rakip yarı alanda duvar pası yapan Mehdi Boudjema, uzaktan şut açısını bulunca doğrudan kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

2'Fenerbahçe maça etkili başladı! Savunma arkasına gönderilen derin topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Szymanski, yerden sert vurdu. Kaleci Erce gole izin vermedi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Hatayspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cumali, Görkem, Massanga, Ömer Faruk, Strandberg, Fernandes, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko