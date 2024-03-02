İsrail ordusu Refah'ta sivilleri vurdu: 11 ölü, 50 yaralı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde sivillerin kaldığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.Abone ol
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı bildirildi.
Tel El Sultan'daki bir hastanenin yanında gerçekleştirilen saldırıda bir sağlık görevlisi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı aktarıldı.