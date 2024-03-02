Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi, İstanbul'da başladı

Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi'nin ilk ayağı İstanbul'da başladı.Abone ol
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Dila Atlı Spor Kulübünde düzenlenen organizasyonun ilk ayağına 6-14 yaş arasındaki 163 binici katıldı. Ligin ilk ayağı yarın sona erecek.
Sezonun ikinci ayağı 20-21 Nisan'da Bursa Balat Binicilik Kulübünde, üçüncü ayağı 4-5 Mayıs'ta Ankara Başkent Binicilik Kulübünde, dördüncü ayağı 18-19 Mayıs'ta İstanbul Sipahi Ocağı Binicilik Kulübünde ve beşinci ayağı ise 8-9 Haziran'da Bursa Tabiat Binicilik Kulübünde yapılacak.
Finaller ise 29-30 Haziran'da İstanbul Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.