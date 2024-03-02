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Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi, İstanbul'da başladı

Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi, İstanbul'da başladı

Eyüp Sabri Tuncer 2024 Pony Ligi'nin ilk ayağı İstanbul'da başladı.

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Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Dila Atlı Spor Kulübünde düzenlenen organizasyonun ilk ayağına 6-14 yaş arasındaki 163 binici katıldı. Ligin ilk ayağı yarın sona erecek.

Sezonun ikinci ayağı 20-21 Nisan'da Bursa Balat Binicilik Kulübünde, üçüncü ayağı 4-5 Mayıs'ta Ankara Başkent Binicilik Kulübünde, dördüncü ayağı 18-19 Mayıs'ta İstanbul Sipahi Ocağı Binicilik Kulübünde ve beşinci ayağı ise 8-9 Haziran'da Bursa Tabiat Binicilik Kulübünde yapılacak.

Finaller ise 29-30 Haziran'da İstanbul Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.

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