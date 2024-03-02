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Yüksekova'da bilardo turnuvası düzenlendi

Yüksekova'da bilardo turnuvası düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde '3 bant bilardo turnuvası’ düzenlendi.

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Yüksekova'da 3 yıldır yapılan bilardo turnuvalarına ilgi artarken, ilçedeki bir bilardo salonu tarafından '3 bant bilardo turnuvası’ düzenlendi. 54 kişinin katılımıyla başlayan ‘3 bant bilardo turnuvası’ yoğun ilgi gördü. 23 gün süren turnuva sonunda birinci Sedat Ataş, ikinci Çetin Yorgun ve üçüncü Cevdet Tuna oldu. Derecece giren sporcular kupalarını turnuvayı düzenleyenlerin elinden aldı.

Bilardo salonun sahibi Abdulselam Dayan, "Bu mekanı yaklaşık 3.5 yıl önce açtık. Hedefimiz Yüksekova ilçemizde spor dalında olan 3 bant bilardo geleneğini yaymak. Bu 3.5 yıl süre zarfında bunu da başardık. Bizim 6’ıncı 3 bant turnuvamızdır. Başta Hakkâri merkez ve ilçemizde bayağı ilgi görüp yoğun katılım sağlandı. Gönül isterdi ki ilçemizde sadece bu aktiviteler bilardo üzerinde kısıtlı kalmasın. Bu tenis turnuvalarında da olur, başka bir spor dalı üzerinde de olur. Biz mekân sahipleri olarak elimizden geldikçe her zaman olduğu gibi yılda 2 defa 3 bant turnuvası düzenleyeceğiz. Şimdiden turnuvaya katılan oyuncu arkadaşlarımıza başarılar dileriz’’ dedi.

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