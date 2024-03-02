BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş Berit Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş Berit Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş 3 bin 50 metre yüksekliğinde Berit Dağı görenleri kendine hayran bırakıyor.

Abone ol

Metrelerce kar kalınlığı olan Berit Dağı’nın Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinden görünen dik yamaçlı yüzeyi kartpostallık görüntü oluşturuyor.
Manzaraya hayran kalan doğa fotoğrafçıları, "Berit Dağı’nın Göksun ve Afşin tarafından fotoğraflar çektik. Dik kayalık alanının çok olduğu bir dağdır. Bu defa Ekinözü ilçesinden çekimlerini yaptık. Burası da tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Muhteşem bir görüntü” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var
Kütahya'da bu binadaki boş 4 daireyi uygun fiyata kiraya verecek bir şartı var
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Kapak açacağına parmağını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Mardin’de hırsızlık ve yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Batı'nın ülkesinden taleplerini açıkladı
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Hareket halindeki otonun tavanındaki yolculuk kötü bitti
Milli Eğitim Bakanı'ndan, İzmir'e 23 yeni okul müjdesi
Milli Eğitim Bakanı'ndan, İzmir'e 23 yeni okul müjdesi
İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı
İstanbul'da kazanan kim olacak son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı
Antalya'da bir evde albino piton bulundu
Antalya'da bir evde albino piton bulundu
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, İstanbulspor'la berabere kaldı
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, İstanbulspor'la berabere kaldı
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı