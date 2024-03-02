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Antalya'da bir evde albino piton bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da bir evde albino piton bulundu

 Antalya'da bir evde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan albino piton bulundu.

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Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ve itfaiye ekipleri, Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde bir evde yılan olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler evin içinde, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen ve evde beslenmesi yasak hayvanlar listesinde bulunan bir cins yılan olan albino piton ile karşılaştı. Güvenlik tedbirleri alan ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki pitonu evde bulunan cam kafesin içine koydu.

DKMP ekipleri, pitonu Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki veteriner kliniğine teslim etti.

Cezai işlem uygulamak için evi kiralayan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

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