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Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan TBMM eski Başkanı'na ziyaret

Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan TBMM eski Başkanı'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti.

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CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti. Cindoruk, yerel seçimlerde İmamoğlu'na destek vereceğini belirterek, "Gönlüm Ekrem Başkan ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Bir süredir rahatsız olan ancak yeniden sağlığına kavuşan 91 yaşındaki Cindoruk, CHP ve İmamoğlu’na destek vererek "Önümüzdeki seçimde de gönlüm Ekrem Başkan ile birlikte" dedi.

Milli Merkez Hareketi Sözcüsü ve Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez'in de katıldığı görüşme bir saat sürdü.

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