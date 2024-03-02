Özgür Özel'den Murat Kurum'un Gazze açıklamasına çok sert yanıt

AK Parti İBB adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazzeli yavrularımız sevinecek." dedi. Kurum'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür, "Bu kadar insanların aklını alaya alan bu kadar riyakarlıkla çalışan bir belediye başkan adayı yoktur" dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy'deki bir otelde "Konya Hemşehri Buluşmaları"nda konuştu.

Kurum, konuşmasında Gazze4de yaşanan insanlık dramına değindi. Kurum, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazzeli yavrularımız sevinecek. Orada Gazze'nin özgürlüğü için İBB olarak Gazze'ye yapacağımız yardımlar için inşallah 31 Mart'ta milletimiz yine gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır" şeklinde konuştu.

"Belediyelerimizin Kızılay’ın, AFAD’ın yardımları refah sınır kapısında duruyor"

Kurum'un Gazze ile ilgili açıklamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık. Bu kadar utanmaz siyaset olmaz olsun. Murat Kurum İliç felaketinin müsebbibi ya, Allah göstermesin İBB başkanı olsa İstanbul’un felaketi olur. Bir yandan Erdoğan diyor ki ‘Gazze’deki çocuklara yardım yapamadık mahçup olduk’ diyor. Bütün belediyelerimizin, Kızılay’ın, AFAD’ın yardımları refah sınır kapısında duruyor. Erdoğan, İsrail’le iyi ilişkiler geliştirmiş olmasına rağmen Refah Sınır Kapısı’ndan Filistinli çocuklara yardım sağlayamıyor.

Bu kadar insanların aklını alaya alan, yaptığı işi hafife alan ve bu kadar riyakarlıkla iş yapmaya çalışan bir belediye başkan adayı, hiçbir seçim bölgesinde yoktur. Murat Kurum‘dan daha seviyesiz, daha siyasetin acemisi ve insanların aklını hafife alan bir belediye başkan adayı ben görmedim. Filistin’deki çocuklara yardım yapmak için belediyeyi AKP’nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize. Bugün adayı çekmek için son gün. Ben Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına, Pinokyo koysa Murat Kurum’dan daha inandırıcıdır.”