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ABD Büyükelçisi'nden ‘Batman’ esprisi

ABD Büyükelçisi'nden ‘Batman’ esprisi

ABD'nin dünyaca ünlü çizgi roman kahramanı Batman (Yarasa Adam) ile Batman şehri arasındaki isim benzerliği yine espri konusu oldu. ABD Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından Batman şehir tabelasını paylaşarak espri yaptı.

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ABD Büyükelçisi Jeff Flake  ve eşi Cherly Flake, Batman'ı ziyaret etti. Eşi Cherly Flake ile Batman tabelası altında poz veren büyükelçi “Türkiye’deki favori şehirlerimizden Batman’a geldik. Hala Gotham’ı arıyoruz” dedi. 

Eşi ile Türkiye turu yapan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Batman turundan sonra Cherly Flake ile Mardin’e geçti. Gezisini sosyal medya hesabından paylaşan büyükelçi binlerce yorum aldı.

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