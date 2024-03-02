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Balıkesir’de cephanelik gibi evi polis bastı!

Balıkesir’de cephanelik gibi evi polis bastı!

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, ruhsatsız bir çok silah ele geçirirken, bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ruhsatsız ateşli silah bulundurulduğunu tespit ettiği bir adrese operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; bir siyah renkli ruhsatsız tabanca, bir siyah renkli 7.65 mm ruhsatsız tabanca, bir ahşap ve siyah renkli 7.65 mm ruhsatsız tabanca, bir Magnun ibareli ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 3 adet şarjör, bir Magnum ibareli Ruhsatsız Yivsiz Av Tüfeği ve 2 adet şarjör, 30 adet fişek, 19 adet kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli Ö.B. gözaltına alırken hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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