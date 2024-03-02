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​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı o süreyi uzattı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı o süreyi uzattı!

Kıymetli madenlerle ilgili yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunanlara, ilgili şartları sağlamaları için tanınan süre uzatıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kıymetli maden rafinerileri ile ürünleri Borsada işlem gören kıymetli maden rafinerilerine, durumlarını tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri için tanınan sürede düzenlemeye gidildi.

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığının, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi "6 aya" kadar uzatma yetkisi, "2 yıla" kadar şeklinde değiştirildi.

​​​​​​​Düzenleme 1 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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