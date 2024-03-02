BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Devleti 21 milyon TL zarara uğratan 9 kişi tutuklandı!

Devleti 21 milyon TL zarara uğratan 9 kişi tutuklandı!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen rapor doğrultusunda geçtiğimiz 1 Aralık 2023 tarihinde Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarar uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklanırken soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte tutuklanan şüphelilerle ortak hareket ettikleri belirlenen 18 şüphelinin de yakalanması için de düğmeye basıldı. Malatya merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tutuklanırken, emniyetten yapılan açıklamada zanlıların kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarar nasıl uğrattıkları hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor
Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
ABD donanmasının motorlarının bakımı TEI’de yapılacak
ABD donanmasının motorlarının bakımı TEI’de yapılacak
Ekimden beri Gazze’de 9 bin kadın öldürüldü!
Ekimden beri Gazze’de 9 bin kadın öldürüldü!
Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Çocuklar bu kış solunum yolu enfeksiyonlarını daha kolay atlattı
Çocuklar bu kış solunum yolu enfeksiyonlarını daha kolay atlattı
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: 7 şüpheli tutuklandı
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: 7 şüpheli tutuklandı
Seçim takvimi işliyor: Gözler YSK'da! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
Seçim takvimi işliyor: Gözler YSK'da! Kesin aday listeleri yarın açıklanacak
3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı
Yayın ihalesi belli oldu iddiası! Taraflar anlaştı iş resmi imzaya kaldı