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Ekimden beri Gazze’de 9 bin kadın öldürüldü!

Ekimden beri Gazze’de 9 bin kadın öldürüldü!

Birleşiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayınlanan son verilerde, Ekim ayından bu yana Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarında 9 bin kadın öldürüldüğü kaydedildi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 5’inci ayına yaklaşırken Gazzeli kadınlar da savaşın yıkıcı etkilerini yaşıyor. Birleşiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Gazze’deki kadınlara ilişkin yayınladığı verilerde Ekim ayının başından bu yana Gazze’de 9 bin kadın öldürüldü.

Enkaz altında çok sayıda kadın olduğu bu nedenle hayatını kaybeden kadınların sayısının daha yüksek olabileceği ifade ediliyor. Her gün Gazze’de ortalama 37 annenin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü rapor edilen verilere göre, anneler ve yetişkin kadınları aileleri için yemek pişirmesine rağmen herkesten daha az ve en son yemek yiyor.

Gazze’deki her 5 kadından 4’ü aile bireylerinden en az birinin öğün atlamak zorunda kaldığını ifade ederken öğün atlamak zorunda kalanların yüzde 95’inin çocuklarını beslemek için en az bir öğünü atlayan anneler olduğunu bildirdi. Gazze’nin 2.3 milyonluk nüfusunun taamı haftalardır akut düzeyde gıda güvensizliği ile mücadele edeceği bildirilen verilerde, her 10 kadından 9’unun gıdaya erişimin erkeklere göre daha zor olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Gazze'de ankete katılan 12 kadın örgütünden 10'unun kısmen faaliyette olduğu ve yalnızca temel acil müdahale hizmetleri sağladıkları bildirildi.

Nikaragua, Almanya’ya Lahey’de dava açtı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, İsrail’in Gazze saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya’ya Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtı. UAD tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın “dava açma başvurusunda” bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Nikaragua, mahkemeden Almanya’nın işgal altındaki Filistin toprakları ve özellikle Gazze Şeridi’ne ilişkin Soykırım Sözleşmesi ve 1949 Cenevre Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle acil önlemler alınmasını istedi. Nikaragua mahkemeye yaptığı başvuruda “Almanya soykırımın işlenmesini kolaylaştırmakta ve soykırımın engellenmesi için yapması gerekenler yapma yükümlülüklerini yerine getirmemiştir” ifadeleri yer aldı.

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