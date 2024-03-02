Ezgi Apartmanı davasında savcılıktan kırmızı bülten talebi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yerle bir olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin gerçekleştirilen yargılamada yeni bir gelişme meydana geldi. Savcılık yıkılan binan altında yer alan ve binaların kolonlarının kestiği tespit edilen pastane işletmecileri Mustafa Pekel ile Sami Kervancıoğlu için kırmızı bülten talep etti.

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Kahramanmaraş’ta zemin katında bulunan pastanedeki 40 santimetre çapında kolon kesildiği tespit edilen ve depremin ilk saniyelerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan D.'nin (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, tutuklu fenni mesul Mehmet T.'nin (60) ve tutuksuz müteahhit Yakup A.'nın (82) ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya devam ediliyor.

Davada sanık avukatlığını Ersan Şen yaparken, sosyal medyadan yapılan talep ve çağrılar üzerine mağdur ailelerin avukatlığını ise Rezan Epözdemir üstlenmişti. Dünkü duruşmada, bütün hazır bulunan sanıklar dinlendi. Bugünkü duruşmada ise bütün müştekiler ve hazır bulunan tanıklar dinlendi.

Duruşmada çapraz sorgular da yapılırken, zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşandı. Bu nedenle duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen firari sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen’e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki yağdı.

5 sanıklı bir dosyada, binanın altında bulunan Kervan Pastanesi’nin sahipleri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında savcı, kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Davada tutuklu sanıkların tutukluluk durumunun devamına karar verildi.