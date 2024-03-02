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İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Bulduğu paranın sahibini arıyor

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Bulduğu paranın sahibini arıyor

Elazığ’da bir esnaf, iş yerinin önünde yüklü miktarda para düşüren yaşlı kişiye 14 gündür ulaşmaya çalışıyor.

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Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi Mimar Faruk Caddesi üzerinde bir esnaf, iş yerinin önünde düşürülen yüklü miktarda paranın sahibini 2 haftadır arıyor. Çerez dükkanının önünde 17 Şubat Cumartesi günü yüklü miktarda para bulan Murat Aksoy (39), iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Saat 12.52'de iş yerinin önünden geçen yaşlı bir kişiden paraların düştüğünü belirleyen Aksoy, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntüleri paylaştı.

Parasını kaybeden kişiyi 14 gün geçmesine rağmen bulamayan Aksoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü dükkanının önünde etrafa saçılmış yüklü miktarda para bulduğunu söyledi.

''O parayı alıp da yiyemeyiz''
Parayı bulduktan sonra sahibini aramaya başladığını ve ulaşamadığını dile getiren Aksoy, ''13 gün önce yaşlı bir amcamız dükkanımızın önünde belli bir miktarda para düşürdü. Merkez İzzetpaşa Mahallesi Mimar Faruk Caddesi üzerinde esnafım. Amcamız paranın cebinden düştüğünü fark etmiyor, biz de o an fark etmedik ve o gittikten sonra farkına vardık. Umarım bu haberi izler ve bize bir an önce ulaşır. O parayı alıp da yiyemeyiz. Allah, bize nasip etmesin. İnşallah, amcamız gelir de vicdanımız rahat eder” dedi.

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