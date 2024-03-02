İYİ Partili başkan adayının, adaylığı düşürüldü

İYİ Parti'nin Tokat Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe'nin adaylığı düşürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından kararın kendisine ulaştığını duyurdu.

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İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından gönderilen adaylığının düşürüldüğüne ilişkin kararın kendisine ulaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Menteşe şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim."