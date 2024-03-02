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Otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesine yenik düştü

Otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesine yenik düştü

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Tedavi altına alınan babaanne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 37 AAL 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Günbay ile torunu A.Ç.G.'ye çarptı. Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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