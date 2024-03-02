BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98
HABER /  GÜNCEL

Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı

Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Abone ol

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen Tofaş marka otomobil ile A.C. idaresindeki 54 AJB 202 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrildi. Yola düşen motosiklet sürücüsü A.C. ve arkasındaki İ.P. isimli kadın yolcu yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale açıklarında 14’ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 14’ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Hasarlı binada mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hasarlı binada mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı
EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı
Depremzede kadının elinin değdiği buğday sapları, tepsi oluyor
Depremzede kadının elinin değdiği buğday sapları, tepsi oluyor
Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi
Erzincan’da kardelenler baharın müjdesini verdi
Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba
Halk TV muhabirinin İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya sorduğu soruya bakın! Aldığı cevap bomba
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Cinsel içerikli görüntülerle tuzağa düşürdüler ismi kullanılan avukat hayatının şokunu yaşadı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!
ABD'nin Texas eyaleti cayır cayır yanıyor: 2 kişi öldü!