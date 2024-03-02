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Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da DHKP/C propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

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Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Ç.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, mahkemece tutuklandı.

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