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Astronot Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı! Uzayda standartların dışında

Astronot Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı! Uzayda standartların dışında

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, merak edilenleri yanıtladı. Gezeravcı, uzayda bulunduğu süreçte tuvaletini nasıl yaptığını açıklığa kavuşturdu.

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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı, dünyaya adapte oldu. Uzay süreci merak edilen Gezeravcı, zaman zaman açıklamalarda bulunuyor.

İlk Türk astronot Alper Gezervacı, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu.

Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Gezervacı, "tuvalet" konusuna açıklık getirdi.

Alper Gezeravcı tuvaletini uzayda bakın nasıl yapmış...

Vakumlu bir sistem var

Astronot Alper Gezeravcı, tuvalet sisteminin bir düzenek halinde kurulduğu ve vakumlu bir sistem geliştirildiğini açıkladı.

Gezeravcı, "Tuvalet işi alıştığımız standartların dışında. Uluslararası uzay istasyonu kurulurken Rusların geliştirmiş olduğu bir sistem var. İki farklı ihtiyacı ikiz farklı sistemle giderdiğiniz bir tuvalet düzeneği kurmuşlar.

Bu konuda dünyada en rahat olduğunuz konu oturduğunuz yerde sabit durabilmeniz.

Uzayda yerçekimi olmadığı için oturduğunuz yerde kendinizi sabit tutmanız gerekiyor

Ayrıca vücudumuzdan çıkan bir sıvının bir yere erişme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla vakumlu bir sistem bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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