Fenerbahçe Beko, kendi rekorunu kırdı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Baskonia'yı 111-96 mağlup etti. Bu sonuç sarı-lacivertli takımın Euroleague'de en fazla sayı attığı maç oldu.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 111-96'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes Davis 19 sayı, Tarık Biberovic 17 sayı, Nate Sestina 14 sayı, Marko Guduric ve Johnathan Motley 11 sayı, Nick Calathes 11 sayı 12 asist, Sertaç Şanlı 8 sayı ile oynadı.

Fenerbahçe rekor kırdı, Calathes, Diamantidis'i yakaladı

Sarı-lacivertli takım, Baskonia karşısında elde ettiği galibiyetle 2 rekor birden kırdı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde en fazla sayı (111) kaydettiği ve asist (32) yaptığı maça imza attı.

Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Nick Calathes ise, Baskonia maçında çaldığı iki topla THY Avrupa Ligi'nde 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda lider durumda bulunan Dimitris Diamantidis'i yakaladı.

Karşılaşmayı 111-96 kazanan sarı-lacivertliler 16. galibiyetini elde ederken, Baskonia ise 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki mücadelesinde 7 Mart'ta deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko: 111 - Baskonia: 96

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Wilbekin 1, Motley 11, Tarık Biberovic 17, Guduric 13, Sestina 14, Papagiannis 6

Baskonia: Marinkovic 18, Miller-Mcintyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Sedekerskis 9, Kotsar 2, Theodore 11, Rogkavopoulas 6

1. periyot: 32-34

Devre: 55-54

3. periyot: 78-78