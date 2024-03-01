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Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını açıkladı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.

Buna göre, toplam 372 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

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