Barcelona, 90 milyon euroluk iki teklifi elinin tersiyle itti

Barcelona'nın ara transferde Bayern Münih'in Ronald Aroujo için yaptığı iki teklifi reddettiği belirtildi. Bayern Münih'in iki teklifinin de bonuslarla birlikte 90 milyon euroyu bulduğu kaydedildi.

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Ara Transfer döneminde stoper transferi için birçok isimle görüşen ve Tottenham'dan Eric Dier'la anlaşan Bayern Münih'in esas önceliğinin Barcelona'dan Ronald Araujo olduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Bavyera ekibinin ara transferde Uruguaylı stoper için iki kez teklifte bulunduğu ancak bu tekliflerin kabul edilmediği belirtildi.

90 milyon euroyu bulan teklif kabul görmedi

Bayern Münih'in ilk olarak 70 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonus önerdiği ifade edildi. Sonrasında teklifin 80 milyon bonservis ve 10 milyon euro bonus olarak güncellendiği kaydedildi.

Barcelona'nın iki teklifi de olumsuz yanıt verdiği, 25 yaşındaki stoperi takımın en önemli oyuncularından biri olarak gördüğü için transferine onay çıkmadığı aktarıldı.

Barcelona formasıyla bu sezon 28 maçta forma giyen Ronald Araujo, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.