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Metro Türkiye'den uygun fiyatlı ramazan erzak paketleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metro Türkiye'den uygun fiyatlı ramazan erzak paketleri

Metro Türkiye, iftar ve sahurda en çok ihtiyaç duyulan ürünlerinden oluşan ramazan erzak paketlerini avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

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Şirketin ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma ile artan bereketin sembolü haline gelen erzak paketleri, uygun fiyatla sunulan dört seçenekle raflarda yerini aldı.

Avantajlı fiyatlar sunan Metro Türkiye'de 13 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 1, 391,90 liradan; 22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 2, 789,90 liradan; 24 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 3, 989,90 liradan; 27 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 4, 550 liradan satılıyor.

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