Hafif ticari araç takla attı, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

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Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (78) idaresindeki 06 DY 0311 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, ağır yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.