Başkan Geyikçi: “Batı Antalya ekonomisini birlikte güçlendireceğiz”

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi, tarımının gelişmesi demek Finike’nin ekonomik anlamda güçlenmesi ve kalkınması demektir” dedi.

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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası (Kumluca TB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar’ı ziyaret etti. İlk olarak KUTSO Başkanı Fahri Özen’i ziyaret eden Başkan Mustafa Geyikçi, Batı Antalya ekonomisini iş birliği içerisinde geliştireceklerini ifade etti. Özellikle tarımda Türkiye’nin yaş sebze meyve deposu olan bölgenin turizm ve sanayi ile de kalkınması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, “Bölge ekonomimizin gelişmesi için KUTSO ile 5 yıldır her zaman iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Önceliğimiz bölge ticaretimizin gelişmesi, esnafımızın kazanması, işletmelerimizin yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkarması. Bizler her zaman elimizi taşın altına koymaya üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

“Dünyaca ünlü Finike portakalı dalında kaldı”

KUTSO’nun ardından Kumluca TB Başkanı Fatih Durdaş’ı ziyaret eden Başkan Geyikçi, tarım sektörünün yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. Batı Antalya ekonomisinin lokomotifinin tarım sektörü olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, tarımsal üretimde katma değer oluşturacak çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle bu yıl Finike’nin dünya markası ürünü Finike Portakalı’nın dalında kaldığını ve üreticilerin zor durumda olduğunu dile getiren Başkan Geyikçi, “Batı Antalya’nın her köşesinde sadece Antalya’nın ve ülkemizin değil dünyanın en kaliteli tarım ürünlerinin üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Ancak ürünlerimiz hak ettiği karşılığı bulamıyor. Bunun için yeni ürün, katma değerli üretim ve ürün işleme konusunda iş birliği içerisinde adımlar atmalıyız. Ar-Ge çalışması gerekiyorsa yapmalı, yeni üretim modelleri denemek gerekiyorsa bu yapılmalı. Bizler her zaman bu konuda iş birliğine açığız. Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi, tarımının gelişmesi demek Finike’nin ekonomik anlamda güçlenmesi ve kalkınması demektir” şeklinde konuştu.

“Bölge ekonomimizi birlikte kalkındırmalıyız”

Kumluca Esnaf ve Sanatlar Odası Selçuk Çınar ile de bir araya gelen Başkan Mustafa Geyikçi, Kunluca ve Finike’nin ortak ticaretlerini artıracak çalışmalar yapmak gerektiğini dile getirdi. İki ilçe vatandaşlarının alışveriş ve sosyalleşme için diğer ilçeyi sık sık ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, “Burada esnaflık yaparak ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımız da var, burada çalışıp Finike’de yaşayan da var. Kumluca’dan bizlere Pazar ziyaretine gelen vatandaşlarımız da oluyor, sosyal tesislerimizde zaman geçirmeye gelen vatandaşlarımız da oluyor. İki ilçe olarak birbirimizi ayrı düşünmek mümkün değil. Finike’nin kalkınıp güçlenmesi Kumluca’ya Kumluca’nın kalkınıp güçlenmesi Finike’ye destek olur. Bizler ticaretimizi artıracak çalışmalar ile bölge ekonomimizi kalkındıracak adımlar atmalıyız” diye konuştu.