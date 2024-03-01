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Ürdün, Gazze'ye havadan yardım paketleri bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ürdün, Gazze'ye havadan yardım paketleri bıraktı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne havadan 48 paket yardım malzemesi ulaştırdı.

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İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin geçişini engellemesi nedeniyle yardımlar havadan ulaştırılıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, açlıktan çocukların ölmeye başladığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Ürdün tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırıldı. Bölgedeki 4 farklı noktaya toplam 48 paket bırakıldı" ifadesi kullanıldı.
Ürdün Kralı Abdullah ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler Gazze'deki kardeşlerinin yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor" dedi.

"Havadan yardım son çare"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada, "Havadan yardım sağlamanın son çare ve olağanüstü derecede pahalı bir yol olduğunu düşünüyorum. Gazze Şeridi'ne havadan yiyecek ulaştırılmasının çözüm olduğunu düşünmüyorum. Gerçek çözüm şu, Gazze Şeridi'ne geçişleri açın, konvoylar ve tıbbi yardım ulaştırın" şeklinde konuşmuştu.

Açlık ve susuzluktan çocuklar ölüyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle bu hafta açlıktan ölen çocukların sayısının 10’a yükseldiği belirtilmişti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat'ta da Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine havadan yardım malzemesi ulaştırmıştı

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